WhatsApp, un nuevo fallo expone datos personales a través de vídeos en formato MP4

No hay semana en la que no leamos de algún fallo en WhatsApp que pone en peligro nuestros datos. Esta vez ha sido Facebook, propietaria de la herramienta, que ha detectado la vulnerabilidad en versiones antiguas de WhatsApp que puede ser utilizada por los ciberdelincuentes para lanzar ataques DoS (denegación del servicio) o RCE (ejecución remota del código).