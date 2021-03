WhatsApp dejará de ser compatible con algunos modelos de iPhone y iPad

Seguirá funcionando pero perderá funcionalidades

A pesar de la perdida de funcionalidades que sufrirán los usuarios de WhatsApp con este tipo de dispositivos, podrán continuar haciendo uno de la aplicación siempre y cuando ya la tengan instalada en el móvil. La razón de este anuncio es que los terminales que no cuenten con un sistema operativo relativamente moderno no serán capaces de gestionar las actualizaciones que de ahora en adelante se produzcan en WhatsApp y, por tanto, no tendrán acceso a nuevas funcionalidades o mejoras en el servicio que presta la aplicación.