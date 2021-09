YouTube Music llegó para hacer la competencia en un mercado dominado por Spotify, pero con los servicios de suscripción de Amazon Music y Apple Music muy bien situados también. Como estos, YouTube Music también cuenta con una versión gratuita, que permite escuchar música y crear tus propias listas de reproducción pero con las limitaciones habituales de otras plataformas: hay que soportar anuncios y hay un límites en los cambios de canción, además de no poder escuchar temas concretos o discos completos y no poder realizar descargas para escuchar offline.



Pero, probablemente, la limitación más molesta de la versión gratuita YouTube Music es que no permite seguir escuchando música en segundo plano, en caso de abrir una app distinta en nuestro smartphone o tan solo con apagar su pantalla.