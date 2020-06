Graban en directo desde el balcón un brutal caso de violencia de género, llaman a la policía y logran la detención del agresor

“Madre mía si la está pegando”. Las imágenes son duras. Puñetazos, llantos, gritos de la joven después de recibir sendos puñetazos en la cara. Sin piedad, dentro y fuera del coche. Pero lo que no sabía el agresor es que estaba siendo grabado desde un balcón por una vecina. Y ella se lo dejó claro al joven: “Lo he grabado”, le espeta. Aunque este abandona el lugar de los hechos y deja a la mujer gritando tirada en la calle, luego volvió y se fue con la joven y el coche. Lo que no sabía es que la policía ya estaba en su busca.