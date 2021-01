La persecución de película en la que el agresor con ácido de dos mujeres en Málaga logró escapar

"Míralo, míralo. Es el melillero, el melillero". La tensión sube en un puesto de control donde el hombre más buscado de España, José Arcadio, es localizado. No en vano su lista de delitos asusta y lleva más de un año en busca y captura. Su última fechoría, rociar con ácido a dos mujeres que siguen graves ha conmocionado a la opinión pública. José se da cuenta de que le han reconocido y acelera el coche y se mete por el arcén, está a punto de atropellar a dos agentes, que con este gesto de huida dan por hecho que su primera observación ha sido la acertada: "Te lo he dicho, te lo he dicho", gritan. Todos los policías corren en busca de sus coches para poder cazarlo. Se inicia entonces una vertiginosa persecución para atraparle a más de 200km/h por la A7. El humo, de repente, lo invade todo.