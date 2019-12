Las 'rimas feministas' de Sara Socas que cruzan las fronteras del machismo

Una batalla que se convirtió en una lucha contra el machismo

Las respuestas de la rapera canaria fueron en consonancia con el movimiento feminista

Este vídeo se ha hecho viral con su réplica en la batalla de gallos de México

Sara Socas, rapera canaria de freestyle de 22 años, ha sido una de las pocas mujeres que ha participado en las batallas de gallos en España. Este domingo participó en una de ellas en Ciudad de México contra el conocido rapero Rapder. Estas competiciones consisten en el enfrentamiento de dos contrincantes a través de rimas improvisadas que van intercalando gracias a unos tiempos, el objetivo es demostrar quién es el mejor de los dos.

Con sus rimas feministas dejó tan sorprendido al rapero, y al público que fue entonces cuando él comenzó a atacar a la canaria. “Sara me puedes hacer el ruido de la loba, pero sentándote y aullando en mis bolas”, a lo que ella respondió: “Dicen verga y la gente se pone histérica, en este país en el que más asesinan países de Latinoamérica”. “Enserio me das pena, como os podéis sentir orgullosos de eso”. Además, el rapero añadió frases como: “las verdaderas feministas se juegan la vida, no se dejan el bigote y los pelos en la axila". “No me jodas, las mujeres más hermosas son de donde yo nací”. Sara, no se quedó atrás: “Si las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir?”.

La canaria Sara Socas fue a una batalla de gallos en México y dijo esto. pic.twitter.com/deDaosW5WD — PabloMM (@pablom_m) 10 de diciembre de 2019

Con todo ello el ambiente se comenzó a intensificar y se dejó entrever como la rapera ya no estaba simplemente rimando unas palabras. Socas, terminó su rima con una última frase: “Lo siento, ojalá algún día no aplaudáis estas cosas en eventos”.

Tras de la batalla, el rapero publicó en su cuenta de Twitter una aclaración sobre lo que había tenido lugar en el evento: “La batalla contra Sara Socas se volvió un poquito tensa, pero me encantaría que la gente supiera que ella y yo seguimos siendo muy amigos y todo está bien entre nosotros, la admiro demasiado por su talento y profesionalismo, lo que pasa en la tarima son cosas de batallas. Mucho amor y respeto para ti Sara”.

Las declaraciones

Después de volverse viral en redes, ha sido cuando Sara se ha pronunciado, al ver que todo el mundo se estaba posicionando al respecto. “Si en las batallas todo vale, mi mensaje y forma de enfocarlas también. No puede ser que nombrar el feminismo sea "populismo", "interés" y casi que "trampa". O sea, ¿queréis que cuando me digan que me follan yo diga "yo a ti más" en vez de utilizar un recurso más inteligente?”, ha apuntado hoy mismo la rapera en su cuenta oficial de Twitter.

Si en las batallas TODO VALE, mi mensaje y forma de enfocarlas TAMBIÉN. No puede ser que nombrar el feminismo sea "populismo", "interés" y casi que "trampa". O sea, ¿queréis que cuando me digan que me follan yo diga "yo a ti más" en vez de utilizar un recurso más inteligente? — Sara (@socasmc) 12 de diciembre de 2019

Sin embargo, como casi siempre en las redes sociales el tema se ha pasado de la raya y la rapera ha decido conceder este miércoles una entrevista para la ‘Cadena Ser’: "Estoy abrumada. Cada uno elige el papel que juega. A mí lo que me dio rabia después de la batalla fue el hecho de haber perdido los papeles".