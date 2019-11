“Me llamo Hugo Molina y toco muy bien el tambor”, ha nacido una pequeña estrella

Solo tiene tres años pero ya ha conquistado a millones de espectadores y no solo a ellos, pase de oro de Got Talent, los jurados no tenían ninguna duda “No lo volveremos a ver”, dijo Risto. En su primera actuación todavía tenía dos años, pero no cometió ni un fallo a pesar del imponente escenario. Tal fue su éxito que es el video de las actuaciones con más visualizaciones de la historia, 42 millones de visitas.