Abandona a su perro en la calle donde lo rescató, 10 años después, con una nota: "No he aprendido a ser bueno"

La historia detrás de este abandono ha sorprendido a muchos usuarios. Junto al animal, que se encontraba atado, había una nota de su dueño en la que pedía a alguien que se lo llevase: "Por favor, ¿pueden llevarme ya que mi dueño me ha abandonado después de 10 años porque no he aprendido a ser bueno, así que he regresado aquí donde me encontró?".