Abigail, una canguro eternamente agradecida: se deshace en abrazos a sus rescatadores

Entre las especies que sufren el fuego están incluidas algunas tan características como los koalas y los canguros . Precisamente, uno de estos ejemplares protagoniza un emotivo gesto que enternece. Este vídeo, difundido en redes sociales por The Kangaroo Sanctuary Alice Springs , muestra el momento en el que una canguro abraza agradecida a una de las voluntarias que la acogió y cuidó. Un gesto que, al parecer, realiza a menudo.

No obstante, desde el santuario han especificado que Abigail no fue salvada de los incendios, como han recogido algunos medios, ya que en esa zona no los sufren.