Cuando el animal volvió a por más comida los efectos de la embriaguez se hicieron demasiado obvios: empezó a tambalearse y se quedó embobada mirando fijamente al cielo , pero no desistió de su manjar y siguió comiendo.

A Morlok le pareció que el animal se comportaba de una forma muy rara: "Seguía recostándose mientras comía. Fue entonces cuando se me ocurrió que las peras debieron de haber fermentado en el fondo de la nevera", comentó la mujer.

Todo depende del animal

A veces cuesta creer que un animal pueda emborracharse solo con tomar una fruta fermentada. De hecho, es especialmente llamativo con los elefantes, por sus grandes dimensiones. No obstante, en un estudio de la Universidad de California , se demuestra que depende más bien de la capacidad del animal en cuestión para metabolizar el alcohol .

Otras especies, como los elefantes, no cuentan con ella. Por eso les afecta tanto. En su día este estudio tuvo en cuenta varias especies, pero las ardillas no estaban entre ellas. De cualquier modo, basta con ver las imágenes virales de la ardilla borracha para comprender que no toleran demasiado bien el alcohol.