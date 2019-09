Una azafata desaconseja tomar café o té en los aviones

Una vez los aviones han cogido la altura suficiente hacia su rumbo, los trabajadores de las aerolíneas comienzan a pasar por el pasillo con el carrito para ofrecer comidas y bebidas. Es justo en ese momento cuando los pasajeros debieran tener en cuenta que no tienen que pedir ni café ni té.

También aconsejó no pedir Coca-Cola light ya que es el refresco que más rápido se agota, por lo cual tardarán en servirlo más que ningún otro. "Para cuando lo sirvamos, podríamos tener tres bebidas más por otro lado", afirma.

Aún hay más, la azafata explica por qué no debes solicitar nunca a la tripulación de cabina que te ayuden a guardar el equipaje. "No nos pagan hasta que se cierra la puerta de embarque. Por tanto, si nos lastimamos al subir una maleta al compartimento superior, no puede decir que haya sido un accidente laboral", subraya.