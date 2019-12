Baby Yoda tendrá juguetes, pero no llegarán en Navidad

Todavía no se ha estrenado en España, pero los fans de Star Wars en nuestro país no dejan de hablar de la serie de TV que triunfa en Estados Unidos: The Mandalorian. La serie original llegará con la plataforma de streaming Disney+ a partir de febrero del año que viene. Pero la calidad de la serie dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal está causando sensación aunque no pueda verse todavía porestos lares. Sobre todo por un personaje: Baby Yoda.