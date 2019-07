Bebé con cola de ratón: la curiosa prolongación con la que ha nacido un niño en Colombia

No es el primer caso que sucede en el mundo, ya que los expertos aseguran que se han dado al menos 100 sucesos como éste. Se trata de una prolongación que, en realidad, todos los embriones la poseen al final de su columna. Pero también se posee un gen que hace que esta cola no llegue a desarrollarse. El problema en estos casos es que ese gen no evoluciona y la prolongación se desarrolla por completo.