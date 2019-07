Los besos apasionados ayudan a reducir el peso

Un estudio revela que los besos apasionados son la clave para perder peso sin esfuerzo . Una investigación publicada en 'Archives Of Sexual Behavior', revista especializada en sexualidad, concluye que una persona, al besar, utiliza cerca de 30 músculos faciales y quema entre 6 y 100 calorías (dependiendo de su duración e intensidad).

No obstante, el especialista señaló que no debe confundirse el buen sexo con realizar ejercicio de tipo cardiovascular. "Las personas tienden a tener la idea errónea de que cualquier cosa que aumente su ritmo cardíaco tiene el mismo efecto que correr, por lo que debe ser bueno para la condición física. No es cierto. Cualquier cosa puede hacer que tu corazón se acelere, eso es solo adrenalina", explicó.