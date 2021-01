Un hombre gasta más de 300 euros en examinar la cojera de su perro y descubre que el can solo le imitaba

" Invertí 300 libras (algo más de 330 euros) en los honorarios de los veterinarios y en radiografías y no le pasa nada malo. Es simplemente empatía . Lo quiero", escribió Russell Jones en la publicación que ha sido compartida en más de 28.000 ocasiones.

¿Por qué los perros imitan a sus dueños y a otros canes?

Los primates no humanos como los monos y los simios imitan a otros en su grupo. Pero los perros no solo imitan a otros perros, también copian lo que hacemos. Lo que es aún más sorprendente es que lo hacen incluso cuando la imitación no los beneficia.