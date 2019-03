Tras dar a luz a 5 hijos, comparte fotos de sus estrías y flacidez para que otras madres amen su cuerpo

"Mi primerfue. Terminé con unade emergencia que dejó una granen la parte inferior de mi abdomen., el tamaño de mis senos se multiplicó por tres, tenía estrías en mis costados, mi barriga se caía y simplemente no me sentía guapa", cuenta, según publica el diario británico Metro

"Convertirme en madre me ha ayudado a darme cuenta de que para mis hijos no importa cómo se vea mi cuerpo, me ven por quien soy por dentro. Ellos conocen mi corazón y para ellos eso es suficiente. Quiero amarme a mí misma como me aman ellos", añade.