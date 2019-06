No pierdas la esperanza: La ciencia dice que encontrarás el amor verdadero entre los 27 y los 35 años

Un estudio realizado por una científica de la Universidad de Londres da esperanza a todos aquellos que todavía, por una razón u otra, no han encontrado a su media naranja. Y es que demuestra que se puede encontrar el amor verdadero , para toda la vida, entre los 27 y los 35 años .

Según Fry , quien desarrolla "la teoría óptima", calcula cuántas parejas puede tener una mujer u hombre antes de estar con alguien que considera a la persona "definitiva". A partir de los estudios, descubrieron que las personas encontraban a su compañero de vida cuando tenían 27 años. Por lo tanto, Fry dice que no es recomendable casarse con tu primer amante .

"Las personas no encontrarán el amor verdadero en aquellos que conocen durante el primer 37% de su vida romántica. Eso significa que, si desea casarse antes de los 40 años, no encontrará su final feliz con las personas con las que tiene entre 15 y 27 años. Imagina que comienzas a salir con personas a los 15 y que quieres casarte a los 35. Hay muchos socios potenciales en ese momento. La regla, obviamente, es que una vez que te cases, no puedes seguir buscando para ver lo que te perdiste", agrega.