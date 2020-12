Clara Pardilla se sintió Julia Roberts: pedida de mano en pleno vuelo

Todo ocurrió durante el trayecto de avión entre Madrid y Oviedo. Los altavoces solicitaron a Clara su presencia para ayudar a un pasajero. Mientras caminaba por el pasillo se encontró de frente con su novio Daniel, que no dudó en arrodillarse y pedirle matrimonio. "No me esperaba nada de lo que sucedió y todavía sigo emocionada. Él es una persona muy tímida y apostaba por algo más tradicional como una cena íntima. Sin embargo sabe que mi pasión es viajar y los aviones y decidió declararse de esta forma tan original", relata Clara.



A Daniel le ayudó en su pedida la hermana de Clara, Pepa, que también es tripulante. Toda la tripulación estaba metida en el ajo. Incluso a Daniel llegaron a esconderlo para que Clara no lo viera. "Cuando me puso el anillo no me lo podía creer. Todo el pasaje empezó a aplaudir y a cantar. Fue un momento inolvidable" relata Clara. Se ha vuelto viral. Daniel y Clara se casarán en julio de 2021 en Pontevedra después de años de noviazgo. Un noviazgo de altura.