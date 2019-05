Aluvión de críticas en una red social hacia un hombre que se queja de que su novia no ha ido arreglada a una cita

Un usuario de Reddit, una red social en la que los usuarios publican noticias y otros votan a favor o en contra del contenido haciendo que aparezca más o menos destacados, publicó que estaba molesto porque su novia no se había arreglado para una cita y comenzó un aluvión de críticas hacia su texto.

El usuario, que se sospecha que era estadounidense, comentó que iba a cenar con su pareja en un restaurante elegante que había reservado porque por diversos motivos y viajes no se iban a ver en 3 semanas. "Fui a buscarla y ella salió y se veía ... como si no le importara en absoluto . Jeans y una sudadera con capucha, tal vez un poco de maquillaje. Así que le hice un comentario al respecto" escribía en la publicación.

"No se suele preocupar por lucir genial, pero es una chica guapa y puede hacerlo por una noche. Siento que me da por sentado y no le importo".