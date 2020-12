Dani Rovira y su mensaje para 2021: "Vivan con pasión mientras arda la mecha de nuestra vela"

Dani Rovira ha vivido uno de los años más complicados de su vida, pero también más aleccionadores. No ha querido el actor dejar pasar la ocasión para despedirse en sus redes sociales de este 2020 y dar la bienvenida al 2021. "Para los que fueron obligados a irse, para los que pudimos quedarnos, para los que siempre han estado, los que decidieron marcharse, los que acaban de llegar, los que llegan tarde o los que están por venir. La vida es un tránsito, a veces maravilloso, otras veces doloroso, pero siempre apasionante. Vivan con pasión mientras arda la mecha de nuestra vela, y que los suspiros que tengáis este año, sean para avivar el fuego y nunca apagarlo. Feliz 2021".

Un año duro para el actor tras saber que padecía un linfoma de Hodgkin del que, por suerte, él mismo confesaba en las redes su día a día y anunciaba su curación. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado! Todo acaba y todo empieza hoy. Seis meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras", confesaba el intérprete. "Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo".