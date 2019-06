Lleva a su hija al médico por una mancha oscura en el paladar y descubren que es un trozo de cartón

Darian Depreta se vio envuelta en una confusión embarazosa cuando llevó a su hija Bella al médico tras descubrir una mancha oscura en el paladar de la pequeña. La mujer primero intentó limpiarlo para ver si podía quitar la marca, pero al no conseguirlo entró en pánico y concertó una cita urgente con el pediatra.

En una primera exploración le dijeron que Bella debía tener una marca de nacimiento que no había notado, pero la madre estaba completamente segura de que no era el caso. Siempre le miraba la boca y no le habría pasado desapercibido. La enfermera practicante también intentó limpiarle el paladar, pero sin resultados. Le dijeron que nunca habían visto nada así.