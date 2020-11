Las desgarradoras fotografías de la periodista Olatz Vázquez: muestra cómo está siendo su lucha contra el cáncer

¿Quién es Olatz Vázquez?

Olatz Vázquez es una periodista y fotógrafa que se ha ganado el reconocimiento de los usuarios de las redes sociales al contar y retrasmitir como está siendo su lucha contra el cáncer durante el 2020. "El 9 de junio de 2020 me diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Estadio IV. No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien", relata la joven en un hilo en el que ha querido concienciar sobre el daño que ha hecho la pandemia del coronavirus a la detención de enfermedades como la que ella misma está padeciendo.