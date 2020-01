El alcalde de Medina del Campo recibe un trompazo de una elefanta en la cabalgata de Reyes

"Me parece una burrada que un animal que ha sido sometido durante muchísimos años a un trabajo, de repente se le ponga en un lugar que no conoce, que no está habituado, con voces, sonidos, músicas y movimientos que pueden llevar a una desgracia. No porque el elefante quiera hacer daño, simplemente porque el elefante puede hacer movimientos como en este caso, en el cual no pasó nada, gracias a Dios, pero podía haber pasado. En ese caso, al final, el que va a perder siempre es el animal", ha denunciado, pidiendo la difusión de su vídeo.