Prueba tu agilidad mental: encuentra a la Frida Kahlo sin cejas en menos de 10 segundos

En la fotografía aparece multiplicada una imagen del Museo Dolores Olmedo mostrando decenas y decenas de Fridas. Sin embargo, hay una en particular que no tiene cejas. Tu misión es encontrarla. Y para que no ea tan sencillo tendrás que resolverlo en menos de diez segundos. Aunque si eres nuevo en el mundo de los desafíos visuales, puedes tomarte tu tiempo.