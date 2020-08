Un escarabajo sobrevive tras ser devorado por una rana y atravesar su aparato digestivo

Una investigación liderada por la UA confirma que el antiparásito ivermectina se acumula en los insectos

La investigación 'Biomagnifcation and body distribution of ivermectin in dung beetles' de la Universidad de Alicante (UA) ha confirmado que la ivermectina, el antiparasitario más usado en ganadería, se bioacumula en los tejidos de los insectos. Esta bioacumulación tiene efectos más negativos de lo que se pensaba hasta la fecha ya que, según la investigación que se ha publicado en Scientific Reports, la molécula se bioacumula rápidamente en los insectos, especialmente en el cuerpo graso aumentando su toxicidad, y pasando a la cadena trófica.