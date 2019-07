No era excusa: una mujer descubre que llegaba tarde al trabajo porque su gato le apagaba la alarma

Existen numerosos casos en los que la explicación de la realidad supera a la ficción. Es el caso de una mujer brasileña que muchos días de trabajo no pudo acudir a su puesto porque su alarma no sonaba, algo que puede sonar a excusa. Lo que no podía imaginarse es que la alarma de su teléfono móvil no sonaba porque su gato lo apagaba cada mañana, hasta que descubrió a su mascota ‘in fraganti’.