La felicitación navideña tan entrañable de los niños de Masaka Kids Africana: versionan el villancico 'We wish you a Merry Christmas'

Los niños ugandeses del grupo Masaka Kids Africana vuelven a causar sensación en estas fechas navideñas con su entrañable versión de 'We wish you a merry Christmas' que está dando la vuelta al mundo. Estos niños y niñas huérfanas utilizan la danza como terapia y sus coreografías se han hecho famosas y han encandilado al mundo más de una vez.