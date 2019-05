La imagen viral que te demostrará si necesitas gafas para graduar tu vista

Sin embargo, el doctor italiano Nicolás Fernádez Meijide, jefe de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Italiano, ha contactado con el portal de noticias 'Infobae' asegurando que una imagen como esta no puede diagnosticar si necesitas gafas para graduar tu vista ya que hay que llevar a cabo otras pruebas distintas: "No se puede tomar un diagnóstico certero por esto. Yo me dedico al diagnóstico y cirugía de problemas oculares, como el astigmatismo y miopía, y este estudio no es algo convencional".