La foto que te dirá si estás en riesgo de sufrir psicosis

Los científicos estudiaron a 18 voluntarios, quienes habían sido enviados a un servicio de salud mental por alucinaciones y brotes psicóticos. Se les mostró la misma imagen incompleta y se les pidió que identificaran si había una persona o no. La misma prueba se aplicó a 16 personas 'sanas' mentalmente, y se determinó que los primeros individuos, quienes presentaban rasgos de psicosis en su primera etapa, respondieron mucho mejor (identificaron al bebé) que los 'sanos'.

No obstante, no se debe ver como algo preocupante o peligroso pues en realidad los científicos creen es algo bueno, ya que se trata de que el cerebro busca interpretar y dar sentido al mundo. Además, señalan que todos tendremos experiencias alucinógenas alguna vez en la vida, es decir, escuchar o ver cosas que no están pasando realmente.