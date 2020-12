De sobra es conocido que, de todos los videntes, Nostradamus no era precisamente el que más se caracterizaba por su optimismo. El filósofo francés completó sus cuartetas poéticas de 'Les Prophéties' (Las profecías) de versos que anunciaban catástrofes de todos los tipos.

No obstante, sus predicciones están muy sujetas a la interpretación que se hace de ellas, pues siempre son ambiguas y a menudo dependen de quién las atribuye a qué y a cuándo. Algunos de sus supuestos estudiosos se han referido a las profecías que Nostradamus, que murió en 1566, habría dejado para el año que está a punto de comenzar. Y, aunque no sea una sorpresa, no son nada halagüeñas.