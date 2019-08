Un futbolista uruguayo celebra su cumpleaños con una foto en Auschwitz: "No sabía dónde estaba"

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar debido a lo inapropiado de la imagen , por lo que Zalazar decidió eliminar la publicación . Posteriormente, compartió un vídeo en el que pedía perdón y reconocía sentirse avergonzado por lo sucedido.

“ Tengo que disculparme por la foto que publiqué en Instagram donde se me ve parado en la puerta de Auschwitz. No era mi intención insultar a las víctimas del campo de concentración”, afirma en las imágenes.

“No sabía exactamente dónde me encontraba. Me siento avergonzado por mi acto porque ahora sé qué sucedió detrás de esas puertas. Borré mi foto por la mañana y haré una donación a una fundación de víctimas de Auschwitz”, aseguró el futbolistas, para agregar: “Quiero disculparme por todos los que se sintieron ofendidos”.