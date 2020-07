Un gato se aficiona a llevar gafas de natación a casa y nadie sabe de dónde las saca

El gato de Sally Bell , ciudadana de la ciudad británica de Bristol, tiene un nuevo hábito que ha sorprendido bastante a su dueña, ya que en vez de llevar a casa pájaros o ratones, como hacía antaño, 'Avery', que así se llama el minino, últimamente está c oleccionando gafas de natación . Y en las últimas tres semanas lleva ya ocho pares , según informa el diario 'Metro'.

Lo raro es que la casa de su dueña no se ubica cerca de ninguna piscina. Sally Bell no sabe si son de una casa vecina o de diferentes. Bell intentó buscar en las redes sociales a quién pertenecían, pero "la gente se ríe simplemente" y nadie ha dicho si han perdido sus gafas. La británica asegura que solo quiere devolver los objetos a sus dueños, agregando que las gafas son de niños y que no quiere que ningún pequeño "tenga problemas" por haberlas perdido.