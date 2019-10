Un hombre indio dice haber llegado a los 123 años por "no tener sexo"

De acuerdo al documento, Sivananda habría nacido en Behala (India) en 1896 , cuando en esa nación todavía no había electricidad ni vehículos. Antes de cumplir los 6 años perdió a sus papás y sus familiares lo entregaron a un gurú espiritual, con quien viajó por todo el país para después establecerse en Varanasi.

"He mantenido una vida simple y disciplinada. Como cosas muy sencillas. Sólo comida hervida, sin aceite ni especias, arroz y guiso de lentejas con un par de chiles verdes. Evito tomar leche o frutas porque creo que son alimentos extravagantes. En mi infancia dormí muchos días con el estómago vacío. No practico el sexo y hago yoga a diario", explicó. Sivananda, quien mide metro y medio de estatura, duerme en el suelo sobre una alfombra, usa una losa de madera a modo de almohada y afirma que no quiere aprender a usar la tecnología.