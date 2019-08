India Martínez da un 'zasca' a un usuario de Instagram tras compartir una foto con sus hermanas

Aunque la mayoría de los comentarios son positivos, también hay usuarios que han criticado a la cantante. Así uno de ellos le ha escrito: “Pensaba que te dedicabas a cantar, no a hacer lo mismo que las tontas sin cerebro”. Sin embargo, Martínez no se ha callado y ha querido darle de su propia medicina. “Perdone usted, con foto de perfil sin camiseta, en vacaciones no canto, me pongo el bikini como todo el mundo”, ha afirmado.