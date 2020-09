Emily Skye, conocida influencer 'fitness', reivindica su cuerpo tras dar a luz: "No te compares con nadie"

"No soy una persona motivada por naturaleza, tengo que motivarme todos los días. Algunos días no lo tengo y no tengo ganas de hacer ejercicio y algunos días es imposible hacer ejercicio incluso si QUIERO hacerlo: mis bebés necesitan a su mamá y, por supuesto, son mi prioridad ", destaca Emily.

"Sin embargo, si puedo, me apegaré a mi entrenamiento cuando pueda (cuando esté bajo mi control) y comeré alimentos que sean buenos para mí y mi estómago inquieto, ¡jaja! Me siento muy bien y aunque mi progreso parece lento, estoy llegando y ya he recorrido un largo camino desde el comienzo de mi viaje de acondicionamiento físico posparto. TOMA TIEMPO Y NO SE COMPARA CON NADIE MÁS, ¡recuerda eso!", con estas palabras finaliza la publicación que ha conseguido más de 164 000 'likes'.