La joven con anorexia que publicó en redes su recuperación : "Sentía que todos confabulaban para que fuese gorda"

Milagros Bottero publicó en Twitter el antes y después de su enfermedad . La publicación, que alcanzó los 140 mil likes, tuvo una gran repercusión. La adolescente, que había bajado 10 kilos en tres meses, sufría un trastorno alimenticio del que no era consciente.

"Solo me importaba verme flaca y sentirme bien con mi imagen. La comida jamás fue un canal de placer, nunca me di un gusto. Hubo un tiempo donde usé la aplicación del celular para llevar registro de cada caloría ingerida. También me sacaba fotos del cuerpo y las publicaba en las redes esperando una respuesta positiva" comentaba la joven en una entrevista a infobae.