Una joven descubre que tiene dos vaginas tras años de terribles dolores menstruales

En agosto de 2017, Molly-Rose tuvo una operación para extirpar el tabique longitudinal en el University College London Hospital. "Ahora sé que es porque estoy teniendo dos períodos a la vez. He estado tomando anticonceptivos desde los 12 años para tratar de reducir el flujo intenso y el desmayo. No fue hasta que me volví sexualmente activa, entonces comencé a preocuparme porque era imposible y muy doloroso", explica. Taylor afirma que antes de mi diagnóstico me aconsejaron que me hiciera una prueba de detección de una enfermedad de transmisión sexual debido al sangrado y el flujo anormal.