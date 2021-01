Una joven con aracnofobia encuentra una araña muerta en el interior de su hamburguesa en un restaurante

La mujer, que además sufre aracnofobia , no podía creerse el desagradable hallazgo. La pequeña araña se encontraba muerta, acurrucada entre la lechuga del procesado. Debido a su auténtico pavor hacia estos animales, Zoe estuvo tres días enferma , sintiéndose mal y con el estómago revuelto tras su paso por la hamburguesería.

Afortunadamente, al abrir su hamburguesa pudo ver la araña y no se la comió o la mordió, algo que le habría provocado muchos más problemas debido a su pánico a estos arácnidos.

A pesar de que la joven rechazó el bono porque no quería volver a comer en esa cadena, no hicieron caso y le mandaron su compensación. Un portavoz de la cadena se disculpó por lo sucedido: "Lamentamos conocer la experiencia de este cliente y la demora en responderles. Ponemos un gran énfasis en el control de calidad, siguiendo estándares rigurosos para evitar cualquier imperfección; nos decepciona saber que no se cumplieron en esta ocasión", expresaron, como recoge Daily Star.