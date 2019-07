Un joven indio, abandonado por su novia, retransmite su suicidio en Facebook

Según 'Times of India' , Sikarwarpara disculparse con su familia, residente en Raybha, cerca de Agra, y para pedir a las autoridades que no tomen ninguna medida contra nadie por este trágico suceso.

Los residentes locales encontraron su cuerpo dentro de un templo el sábado por la mañana después de que publicara el vídeo, de cuatro minutos de duración. "La extraño y no puedo vivir sin ella. No puedo soportar el hecho de que se va a casar con otra persona", indicó en la nota de suicidio. Subraya que "el estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo".