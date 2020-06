Un joven indio deja que 60.000 abejas cubran su rostro: "Son mis mejores amigas"

"Mi padre siempre me ha aconsejado que elimine todo el miedo de mi mente , que no esté nervioso. Siempre he tratado con calma a las abejas, las trato como a un amigo. Mi padre también me aconsejó que respirara hondo y que nunca pierda la paciencia ni ceda ante el miedo", añade.

"No fue tan fácil las primeras veces, pero nunca me sentí incómodo. Me siento increíble. No tuve ningún problema nunca con ellas en mi cara. Puedo hablar e incluso caminar o bailar", asegura el joven, que junto a su padre ha lanzado una campaña en relación a la protección de estos animales y la importancia de la apicultura. "Sin las abejas, la tierra no podría sostenernos a todos", concluye.