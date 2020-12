Un joven "transespecie" se implanta dos aletas en la cabeza para poder sentir los fenómenos atmosféricos

Manuel de Aguas, un artista 'cíborg' que se ha declarado "transespecie", se ha implantado aletas de pez en el cráneo para "percibo la humedad, la temperatura y la presión atmosférica" a través de su cráneo. Este joven asegura que su identidad no coincide al 100% con el de la biología humana.

El joven contó su decisión de hacerse un trasplante a todos sus seguidores: "Un nuevo estadio de mi metamorfosis ha empezado. Acabo de hacerme el primer implante dentro del proceso de implantarme mis Aletas Climáticas. Por el momento aún necesito usar una bandana que aguante el peso de las aletas, pero el objetivo es que eventualmente estén fijas al cráneo de forma independiente. Este implante actual me permite recibir el sonido del clima directamente dentro de la cabeza"

"Este sonido cambia en función de las condiciones atmosféricas que me rodean y se me transmite a través de las piezas que implanté en mi cabeza la semana pasada. Las 'Weather Fins' son la tercera versión de mi órgano meteorológico y me permiten percibir más elementos meteorológicos que las versiones anteriores. Percibir más elementos meteorológicos facilita la predicción del tiempo y el desarrollo de esta capacidad es uno de los objetivos de este proyecto.", continuaba.