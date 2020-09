Su ex la abandona por estar gorda y su ‘venganza’ llega con un nuevo amor

Tenían cuatro hijos pero su marido solo se fijaba en sus 98 kilos. Miriam, técnica de farmacia, de Texas tenía la autoestima por los suelos. Su marido solo le decía que tenía suerte de que él no la abandonara y que acabaría con un gordo. Al final la dejó. Miriam se refugió en sus hijos, rota. Hasta que encontró a Jordan. Nunca le importó su apariencia. La quería como era y eso precisamente fue lo que dio el impulso a Miriam para intentar mejorar su aspecto y con él su ánimo.

No tenía por qué hacerlo porque el amor había llamado a su puerta pero un accidente de coche y los dolores de espalda que este le produjo no le dejaron más opción. A pesar de visitar a un quiropráctico durante seis meses, Miriam no mejoró y finalmente le diagnosticaron una hernia de disco. Se le propuso una cirugía que tenía la mitad de posibilidades. Sin querer a la operación o depender de los analgésicos, Jordan, veterano de la Marina, sugirió que Miriam hiciera algunos ejercicios de fuerza para fortalecer su espalda y ver si notaba algún alivio.