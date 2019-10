La publicación más dura para una madre: muestra el antes y el después de su hijo destruido por las drogas

Jennifer Salfen-Tracy, una mujer estadounidense, ha publicado dos imágenes de su hijo, Cody Bishop, hechas con siete meses de diferencia y en las que se aprecia el cambio físico por el consumo de drogas. Cuenta que es adicto a la heroína y la metanfetamina y desde hace días no sabe dónde está. Por ello, ha subido las fotografías a Facebook. No solo para encontrarle, sino para tratar un tema del que, asegura, no se habla.