Este es el mapa de España que ha generado polémica en las redes

Una usuaria de la red social twitter ha recibido más de 6.000 retuits y 13.000 'me gusta' tras colgar la imagen de un mapa de España un tanto 'particular' que se encuentra en el Medusa pub de Santiago de Compostela. A simple vista no parece extraño, pero cuando uno empieza a mirar las comunidades autónomas y provincias puede percatarse de que Galicia y Cataluña han intercambiado sus posiciones. No obstante, dicho 'error' tiene una explicación.