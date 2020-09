Bosé argumenta su baja en las redes sociales afirmando que dichas plataformas no son ni plurales ni objetivas : "No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos ", reza una parte de la carta difundida.

Las polémicas de Bosé

Ese mismo día, Twitter eliminó ciertos mensajes en la cuenta de Bosé y él mismo se grababa para Instagram comentando el acto de la red social: "Me han castigado. He sido un niño malo, entonces por una semana no tengo una de las tres redes. Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente”.