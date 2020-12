Una chica quería grabarla con el móvil sin aceptar un 'no' por respuesta

"Solo desearía que la gente fuese más respetuosa", lamentó entre lágrimas

La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la popular serie de televisión 'Stranger Things', ha decidido borrar su cuenta de Tik Tok, después de haber tenido un incómodo altercado con una de sus fans, según se detalla en distintos portales de noticias.

La joven, de solo 16 años, ha explicado en un vídeo cómo se sintió al ser reconocida mientras iba de compras por una chica que se le acercó para grabarla con el móvil sin aceptar un 'no' por respuesta. Ella me dijo, '¿puedo grabarte?' Y yo dije: 'Um, no'. Pero, ¿por qué querría alguien grabar un vídeo de mí? No es como si estuviésemos las dos juntas", explicaba Bobby Brown, contando cómo le pidió repetidas veces que no la grabase.

"Estaba pagando en la tienda y se puso delante y empezó a grabarme otra vez. Y le dije: 'Soy un ser humano, ¿cómo quieres que te lo pida?'. '¿No puedo grabar a un ser humano?', preguntó ella, y yo dije, 'No, no cuando he dicho que no quiero'. Me entristece mucho cuando la gente intenta empujar los límites, y solo desearía que la gente fuese más respetuosa. Hay que mostrar más respeto a los demás, no importa quiénes sean o lo que hagan"", criticó entre lágrimas.

"Aún estoy intentando navegar en toda esta situación y aún es abrumador... ¿Dónde están mis derechos para decir 'no'?", se defendió. "No necesito justificarme frente a nadie. Si no quiero que me graben, no tengo por qué ser grabada", añadió contundente, dejando un mensaje para sus casi 40 millones de seguidores. Tras esto, la actriz decidió borrar su cuenta personal de Tik Tok, con este último mensaje:

Millie Bobby Brown deleted her TikTok and posted this. pic.twitter.com/svqV6O4NWZ — Millie Bobby Brown Updates (@milliesources) November 29, 2020

En sus historias de Instagram Millie expresa como último mensaje al público que la sigue y a sus fans que en la vida es importante escucharse a uno mismo, al igual que descartar el odio y vivir solamente con amor, además que no cuesta nada ser amable.