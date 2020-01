La madre de la modelo israelí, Bar Refaeli, pide a la justicia ir a la cárcel por su hija

La modelo internacional Bar Refaeli no pasa por su mejor momento a pesar de haber sido esta semana, por tercera vez, madre. La israelí se enfrenta a una posible condena de un año y medio de cárcel por evasión fiscal y blanqueo de capitales , además de una multa de una cifra astronómica. Su madre , también implicada en el proceso, pide que la modelo eluda la cárcel pagando su deuda con servicios a la comunidad y se ofrece a cumplir condena en lugar de su hija según el Periódico Mediterráneo .

Al parecer, Refaeli no habría pagado los impuestos correspondientes en su país. Ahora, la Autoridad Tributaria de Israel reclama a la familia la cifra no tributada. Una acusación de la que la modelo se defiende explicando que ese dinero lo ganó en Estados Unidos y no en su país.