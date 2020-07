Moet, la gatita que perdió los ojos por el mal cuidado de su dueño, se convierte en una estrella de Internet

Este felino es una gata persa que comenzó su vida en Omán, donde fue criada por el dueño de una tienda de mascotas no regulada, que escondía un trato muy vejatorio a los animales. Allí, Moet fue encerrada en una jaula sucia, sin ninguna condición de salubridad, sin comida y sin agua. No tenía ningún lugar donde recostarse o echarse a dormir.