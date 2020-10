Las redes se llenaron de mensajes de felicitación para ambos bandos, y entre ellos, destaca en especial uno, el del asesor de la Consejería de Educación y Juventud de Madrid, José María Lorenzo , que ha sembrado la polémica por su particular montaje sobre la presidenta del ejecutivo madrileño.

En principio, se supone que este mensaje del asesor era simplemente un montaje para agradecer a Ayuso su labor, y la propia presidenta le ha dado a 'me gusta' en su cuenta, pero se ha convertido en un caramelo envenenado.

Los usuarios no han tardado en señalar que la imagen no es la más apropiada para los tiempos que vivimos: la presidenta rodeada de cadáveres en plena pandemia. Una mala elección para unos que se ha convertido en una metáfora de la pésima gestión del coronavirus de Ayuso, para otros. Sin duda un montaje que no ha pasado desapercibido y que ha recibido decenas de respuestas.