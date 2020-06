Pierde más de 20 kilos en un mes: la transformación de La Montaña para pelear contra La Bestia

Cuando La Montaña superó la marca del inglés de 500 kilogramos por apenas un kilo (501), Hall se enfadó y le acusó de hacer trampas debido a que lo consiguió en su gimnasio y no en una competición oficial, por lo que prometió “arrancarle la cabeza” en combate.

El evento está pactado para 2021 pero aún no tiene fecha exacta de realización, aunque ambos rivales suben semana a semana sus entrenamientos y puesta a punto para lo que será “ la pelea más brutal del mundo” , según indica la publicidad.

Una publicación compartida de Eddie hall - The Beast (@eddiehallwsm) el 9 Jun, 2020 a las 10:41 PDT

“La Montaña contra La Bestia. El próximo año y medio de mi carrera estará dedicado exclusivamente a esta pelea. No puedo esperar a tener a mi familia en el ring mientras me tiro”, había escrito Bjornsson al anunciar la gran contienda que se realizará en Las Vegas, Nevada. Como ninguno de los dos luchadores es boxeador profesional, el duelo que se celebrará en septiembre 2021 no tendrá ningún título en juego, aunque el ganador se quedará con el prestigio de ser el hombre más fuerte del mundo fuera y dentro de un cuadrilátero.